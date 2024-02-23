Aslan turu Prag’ta bıraktı!

Avrupa Ligi Play-off turu rövanş maçında temsilcimiz Galatasaray deplasmanda Sparta Prag ile karşılaştı. İlk maçı 3-2 kazanan sarı kırmızılı ekibimiz bu maçta ise 4-1'lik sonuçla sahadan mağlubiyetle ayrılarak Avrupa'ya veda etti.

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