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Arda Güler siftahı yaptı! Real Madrid formasıyla ilk gol...

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Giriş: 10.03.2024 23:21
Real Madrid, LaLiga'nın 28. haftasında sahasında Celta Vigo'yu 4-0'lık skorla mağlup etti. Bu maçta sonradan oyuna dahil olan milli futbolcu Arda Güler, Madrid kariyerindeki ilk golünü kaydetti.
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