18 Mart 2021, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Spor Videoları Antalyaspor 2-0 Alanyaspor | MAÇ ÖZETİ İZLE

Antalyaspor 2-0 Alanyaspor | MAÇ ÖZETİ İZLE

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 17.03.2021 23:42
Güncelleme:17.03.2021 23:43
Antalyaspor finalde! Ziraat Türkiye Kupası yarı final maçında Süper Lig’in iki Antalya temsilcisi Fraport TAV Antalyaspor ile Aytemiz Alanyaspor karşılaştı. Maçı Fraport TAV Antalyaspor 2-0 kazanarak Türkiye Kupası’nda adını finale yazdırdı. Bu sonuçla Ziraat Türkiye Kupası finalinin adı Antalyaspor - Beşiktaş oldu. Antalyaspor - Alanyaspor maç özeti izle...

Ziraat Türkiye Kupası'nda rakibi Alanyaspor'u 2-0'la geçen Antalyaspor finalde Beşiktaş'la karşılaşacak.

17'nci dakikada ceza alanı içinde Bünyamin Balcı'nın pasında Podolski topa dönerek sert vurdu. Meşin yuvarlak kaleci Marafona'nın sağından ağlarla buluştu: 1-0.

37'nci dakikada Eren Albayrak'ın hatalı pasında ceza alanı dışında topla buluşan Salih Uçan'ın vuruşu savunmaya da çarparak kaleci Boffin'in kucağında kaldı.

43'üncü dakikada Podolski yarı alandan aldığı topu rakip ceza alanına yakın bir noktaya kadar sürdü. Pasını ceza alanındaki Bünyamin Balcı'ya verdi. Bu futbolcu sağ çaprazda kaleci ile karşı karşıya kaldı. Vuruşunda top arka direkten auta gitti.

45+4'üncü dakikada Hakan Özmert'in ceza alanı dışından sert şutu kaleci Marafona'dan döndü. Dönen topu takip eden Gökdeniz Bayrakdar'ın da vuruşunu kaleci tokatlayarak uzaklaştırdı.

İlk yarı Fraport TAV Antalyaspor'un 1-0'lık üstünlüğü ile geçildi.

50'inci dakikada Eren Albayrak'ın vuruşunda savunmadan seken top Nuri Şahin'in önünde kaldı. Vuruşunda kaleci Marafona tehlikeyi önledi.

65'inci dakikada Salih Uçan'ın sol kanattan arka direğe ortasında Tzavellas'ın kafa vuruşu üstten az farkla auta gitti.

82'nci dakikada Fredy'nin pasında topla buluşan Hakan Özmert, ceza alanı dışı sol çaprazında sert vurdu. Top kalecinin solundan ağlara gitti: 2-0.

88'inci dakikada Caulker'in şutunda kaleci Boffin, topu parmaklarının ucuyla kornere gönderdi.

90'ıncı dakikada Aytemiz Alanyaspor ceza alanı dışı sol çaprazından serbest vuruş kazandı. Efkan'ın vuruşunu kaleci Boffin tokatlayarak kornere gönderdi.

Maçı Fraport TAV Antalyaspor 2-0 kazanarak, Türkiye Kupası finalinde Beşiktaş'ın rakibi oldu.

Antalyaspor 2-0 Alanyaspor MAÇ ÖZETİ
Antalyaspor 2-0 Alanyaspor (MAÇ ÖZETİ)
Antalyaspor 2 - 0 Alanyaspor MAÇ ÖZETİ Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final Maçı
Antalyaspor 2 - 0 Alanyaspor MAÇ ÖZETİ (Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final Maçı)
GOL | Antalyaspor 2-0 Alanyaspor
GOL | Antalyaspor 2-0 Alanyaspor
GOL | Antalyaspor 1-0 Alanyaspor
GOL | Antalyaspor 1-0 Alanyaspor
Ahmet Selim Kul, Beşiktaş-Fenerbahçe Maçı Öncesi Fenerbahçe'nin Son Durumunu Açıkladı!
Ahmet Selim Kul, Beşiktaş-Fenerbahçe Maçı Öncesi Fenerbahçe'nin Son Durumunu Açıkladı!
Serdar Sarıdağ:Falcao ve Mostafa Yan Yana Futbol Değil, Basketbol Bile Oynar
Serdar Sarıdağ:"Falcao ve Mostafa Yan Yana Futbol Değil, Basketbol Bile Oynar"
Selahattin Kınalı:Djaniny Hala Kendi Kalitesine Yaklaşamadı, Tıpkı Samatta Gibi
Selahattin Kınalı:"Djaniny Hala Kendi Kalitesine Yaklaşamadı, Tıpkı Samatta Gibi"
Selahattin Kınalı:Rakiplerin En Güçlü Adamlarını Alarak Zayıflatma Politikası İflas Etmiştir
Selahattin Kınalı:"Rakiplerin En Güçlü Adamlarını Alarak Zayıflatma Politikası İflas Etmiştir"
Serdar Sarıdağ:Fenerbahçe'nin Mevcut Yapısı Sportif Direktörlük Makamını Kabul Etmez, Kaldırmaz
Serdar Sarıdağ:"Fenerbahçe'nin Mevcut Yapısı Sportif Direktörlük Makamını Kabul Etmez, Kaldırmaz"
Volkan Demir:Fenerbahçe 22 Transfer Yaptı, 10 Transfer Daha Yapacak / Spor Ajansı
Volkan Demir:"Fenerbahçe 22 Transfer Yaptı, 10 Transfer Daha Yapacak" / Spor Ajansı
Serdar Sarıdağ:Beşiktaş Sabırlı Oynuyor, Sergen Yalçın'ın F.Bahçe Maçında En Büyük Silahı Sabır
Serdar Sarıdağ:"Beşiktaş Sabırlı Oynuyor, Sergen Yalçın'ın F.Bahçe Maçında En Büyük Silahı Sabır"
Selahattin Kınalı:Beşiktaş'ın 2 Devrede Oynadığı Oyunundaki Farklılık Skordan Dolayıydı
Selahattin Kınalı:"Beşiktaş'ın 2 Devrede Oynadığı Oyunundaki Farklılık Skordan Dolayıydı"
Daha Fazla Video Göster