Anderson Talisca'nın hareketi sonrası ortalık savaş alanına döndü! Ronaldo ve Jesus arasında gergin anlar...

Arap Kulüpler Şampiyonası finalinde Al Hial'i mağlup ederek kupaya uzanan Al Nassr'da Anderson Talisca'nın hareketi sonrası saha savaş alanına döndü. Talisca'nın bayrak dikmesine müsaade etmeyen Al Hilal oyuncularıyla Brezilyalı futbolcu arasında kavga çıktı. Diğer oyuncuların da olaya karışmasıyla kavga bir anda büyüdü. Maç sırasında Cristiano Ronaldo ve Fenerbahçe'nin eski hocası Jorge Jesus arasındaki gergin anlar da dikkat çekti.