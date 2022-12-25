25 Aralık 2022, Pazar
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ANALİZ-Sporda tarihi başarılar
Türkiye ve özellikle Türkiye’nin gençleri defalarca duydu bu sözleri. Yapamazsınız, başaramazsınız, bu imkansız... Ancak Türkiye’nin sporda, teknolojide, sanayide ve birçok farklı alanda başarılarına şahitlik ettik. Ampute Milli Takımı’nın dünya şampiyonluğundan, insansız hava ve deniz araçlarına, şehir hastanelerinden, Koronavirüs aşısına. Şimdi bu mücadeleyi verenlerin hikayesini izliyoruz.