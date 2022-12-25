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ANALİZ-Sporda tarihi başarılar

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Giriş: 25.12.2022 18:24
Türkiye ve özellikle Türkiye’nin gençleri defalarca duydu bu sözleri. Yapamazsınız, başaramazsınız, bu imkansız... Ancak Türkiye’nin sporda, teknolojide, sanayide ve birçok farklı alanda başarılarına şahitlik ettik. Ampute Milli Takımı’nın dünya şampiyonluğundan, insansız hava ve deniz araçlarına, şehir hastanelerinden, Koronavirüs aşısına. Şimdi bu mücadeleyi verenlerin hikayesini izliyoruz.
Sporda tarihi başarılar
Sporda tarihi başarılar
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