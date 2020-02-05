05 Şubat 2020, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

BİZE ULAŞIN
Bir sonraki videoyu oynat
05.02.2020

Alanyaspor Galatasaray maçı CANLI izle - Alanyaspor - Galatasaray Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final | Video

Alanyaspor Galatasaray maçı canlı izle! Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçı Alanyaspor GS canlı izleme ekranı... Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında Aytemiz Alanyaspor ile Galatasaray karşı karşıya geliyor. Saat 20.30'da başlayacak ve A Spor ekranından canlı yayınlanacak mücadeleyi taraftarlar ahaber.com.tr sayfamız üzerinden de izleyebilirler. Öte yandan bu karşılaşmanın rövanşı 12 Şubat Çarşamba günü Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu'nda saat 20.30'da oynanacak. İşte, Alanyaspor Galatasaray maçı canlı izleme sayfası...

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında Aytemiz Alanyaspor ile Galatasaray karşı karşıya geliyor.

Saat 20.30'dan başlayacak ve A Spor ekranından canlı yayınlanacak mücadeleyi taraftarlar ahaber.com.tr sayfamız üzerinden de izleyebilecekler.

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI ÇEYREK FİNAL MAÇI ALANYASPOR - GALATASARAY CANLI

Karşılaşmanın rövanşı 12 Şubat Çarşamba günü Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu'nda saat 20.30'da oynanacak.

Son dakika: Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final rövanş maçlarının programı açıklandı SON DAKİKA: ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI ÇEYREK FİNAL RÖVANŞ MAÇLARININ PROGRAMI AÇIKLANDI

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Alanyaspor Galatasaray maçı CANLI
Alanyaspor Galatasaray maçı CANLI
Kırklarelispor 0-3 Fenerbahçe maç özeti izle
Kırklarelispor 0-3 Fenerbahçe maç özeti izle
Kırklarelispor - Fenerbahçe maçı |CANLI
Kırklarelispor - Fenerbahçe maçı |CANLI
Obi Mikel'den flaş Emre Belözoğlu sözleri
Obi Mikel'den flaş Emre Belözoğlu sözleri
Trabzonspor 5 - 0 Erzurumspor ÖZET İZLE
Trabzonspor 5 - 0 Erzurumspor ÖZET İZLE
Trabzonspor 5 - 0 Erzurumspor Trabzonspor'un 5. Golü - Alexander Sörloth
Trabzonspor 5 - 0 Erzurumspor (Trabzonspor'un 5. Golü - Alexander Sörloth)
Trabzonspor 4 - 0 Erzurumspor Merthan Aç��l K.K.
Trabzonspor 4 - 0 Erzurumspor (Merthan Açıl K.K.)
Trabzonspor 3 - 0 Erzurumspor golü izle Anthony Nwakaeme
Trabzonspor 3 - 0 Erzurumspor golü izle (Anthony Nwakaeme)
Trabzonspor 2 - 0 Erzurumspor golü izle Yusuf Acer K.K. Video
Trabzonspor 2 - 0 Erzurumspor golü izle (Yusuf Acer K.K.) Video
Trabzonspor 1 - 0 Erzurumspor Sörloth Video
Trabzonspor 1 - 0 Erzurumspor (Sörloth) Video
Trabzonspor 5-0 Erzurumspor |ÖZET
Trabzonspor 5-0 Erzurumspor |ÖZET
Galatasaray Kayserispor maç özeti video
Galatasaray Kayserispor maç özeti video
Daha Fazla Video Göster