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Akhisarspor'da Kovid-19 şoku! Yılmaz Vural dahil 12 kişinin testi pozitif çıktı! Maç iptal edilecek mi? |Video

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Giriş: 20.06.2020 16:16
Güncelleme:20.06.2020 16:16
TFF 1. Lig ekiplerinden Akhisarspor korona virüs şokuyla sarsıldı. Yarın (21 Haziran Pazar) Altay deplasmanında yeşil sahalara dönmeye hazırlanan takıma yaptırılan testlerde 67 yaşındaki Teknik Direktör Yılmaz Vural, teknik heyet, çalışanlar ve 3 futbolcu dahil 12 isimde koronavirüse rastlandı. Altay maçının iptal edilmediği duyuruldu. Virüs testi pozitif çıkan 12 kişiye ikinci bir test yapıldı. A Haber muhabiri ayrıntıları canlı yayında aktardı.

Akhisarspor'da gerçekleşen Covid-19 testinde tam 12 kişide pozitif sonuç ortaya çıktı. Teknik direktör Yılmaz Vural'ın da test sonucunun pozitif olduğu açıklandı.

TFF 1. Lig ekiplerinden Akhisarspor korona virüs şokuyla sarsıldı. Yarın (21 Haziran Pazar) Altay deplasmanında yeşil sahalara dönmeye hazırlanan takıma yaptırılan testlerde 67 yaşındaki Teknik Direktör Yılmaz Vural, teknik heyet, çalışanlar ve 3 futbolcu dahil 12 isimde koronavirüse rastlandı. Altay maçının iptal edilmediği duyuruldu.

Virüs testi pozitif çıkan 12 kişiye ikinci bir test yapıldı. A Haber muhabiri ayrıntıları canlı yayında aktardı.

Öte yandan Türkiye Futbol Federasyonu'yla da temasa geçtiği öğrenilen kulüp yönetiminin yeniden test yaptırdığı öğrenildi. Test sonuçlarının pozitif çıkması durumunda Bornova Stadı'nda yarın saat 20.00'de oynanması gereken maçın erteleme ihtimali bulunuyor.

Ayrıca yapılan 2. testlerin pozitif çıkması durumunda tüm takımın 14 gün karantina altına alınması bekleniyor. Teknik Direktör Yılmaz Vural ve takımda 3 futbolcunun testinin pozitif çıktığını doğrulayan Başkan Fatih Karabulut, "Dün tesislerimizde yapılan Covid-19 virüs test sonuçlarına göre Teknik ekibimizden 2 kişi futbolcularımızdan 3 kişi ve personelimizden 7 kişinin testi pozitif çıkmıştır. Testi pozitif çıkanlar karantinaya alınmış olup tedavilerine başlanmıştır. Yeni gelişmeler oldukça bilgilendirme yapılacaktır" dedi.

Öte yandan Teknik Direktör Yılmaz Vural, 13 Mayıs'ta yapılan testlerin ardından sosyal medya hesabından fotoğraf paylaşmıştı.

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