Ahmet Çalık’ın son röportajı duygulandırdı! "Hayatındaki en mutlu an?" sorusuna göğüs kabartan yanıt

Konyasporlu futbolcu Ahmet Çalık, trafik kazası sonucu vefat etti. Ahmet Çalık'tan gelen bu yürek acıtan haber Türkiye'yi ve futbol camiasını şoka uğrattı. Ahmet Çalık'ın son röportajı ise herkesi duygulandırdı. Ahmet Çalık, 'Hayatındaki en mutlu an?' sorusuna bakın ne yanıt vermiş…

Ünlü futbolcu Ahmet Çalık'ın vefatı futbol camiasını ve Türkiye'yi derinden üzdü. Ahmet Çalık'ın son röportajını izleyenler ise gözyaşlarını tutamadı.

Gençlerbirliği altyapısında yetişip, Gençlerbirliği, Galatasaray ve en son da Konyaspor forması giyen milli oyuncu Ahmet Çalık, takım izinli olduğu için dün nikah tarihi almak üzere Ankara'ya giderken geçirdiği kazada yaşamını yitirdi.

AHMET ÇALIK TOPRAĞA VERİLDİ

Çalık'ın cenazesi, ailesinin yaşadığı Elmadağ ilçesinde dün toprağa verildi. Futbol camiasıyla Konya'da ise genç futbolcunun üzüntüsü yaşanıyor.

Konya Büyükşehir Belediyesi'nin kentin farklı noktalarındaki üst geçitlerdeki dijital tabelalarda Ahmet Çalık'ın 'Seni unutmayacağız' yazılı fotoğrafı yer aldı.

FORMASI EMEKLİ EDİLECEK



Yeşil-beyazlı kulüp, Ahmet Çalık'ın adını tesis veya stadın bir bölümüne vererek yaşatmayı planlıyor. Öte yandan genç futbolcunun giydiği 6 numaralı forma kulüp müzesine konulacak, 6 numarası ise bir daha başka oyuncunun kullanmaması için emekli edilecek..

AHMET ÇALIK'TAN SON ÜÇLÜ…



Futbolcu Ahmet Çalık'tan geriye Demir Grup Sivasspor maçında ısınmak için sahaya çıktığı sırada taraftarın tezahürat yapması üzerine son üçlüğü çektirdiği ve sosyal medyada yayınlanan görüntüleriyle kulüp tarafından yapılan röportajı kaldı.

Konyaspor Kulübü tarafından Ahmet Çalık ile yapılan röportaj, kulübün 'Taraftar soruyor' adlı kendi sosyal medyasında yayınlamak için 9 Mayıs 2021 tarihinde gerçekleştirilip yayınlandı.

Röportajda taraftardan gelen soruları cevaplayan Çalık, 'Neden 6 numaralı forma?' sorusunu şöyle yanıtladı:

''Normalde ben 5 numarayı çok seviyorum. 6 numarayı da Ankaralı olduğum için almıştım..."

Teknik Direktör İlhan Palut ile ilgili soruya ise Çalık, ''İlhan hocamızın tüm futbolcularla iletişimi çok kuvvetli. Oynamayan oyuncuya ise nasıl yaklaşacağını çok iyi biliyor. Benimle de iletişimi iyi'' cevabını verdi.

HAYATINDAKİ EN MUTLU AN?

'Hayatında en mutlu an ve Konyaspor'u neden tercih ettiği yönündeki sorulara ise Çalık, şunları söyledi:

''Hayatta en mutlu olduğum an ise milli takıma ilk seçildiğim an diyebilirim. Konyaspor'a gelmeden önce başka takımlardan da teklif aldım. Bir ağabeyimle konuştuğumda ise bana burayı önerdi. Büyük bir camia olduğunu söyledi. Konyaspor'u dışarıdan gözlemlediğim zaman ise Galatasaray'da da oynarken karşı karşıya geldim. Konyaspor'la oynadığımız her deplasman zor bir deplasmandı. Taraftarı, stadı ve futbol şehri olması burayı tercih etmemde önemli rol oynadı. Aile ortamının olması 'iyi ki' dedirtiyor insana. İyi ki burayı seçmişim.''

AHMET ÇALIK: KAZASIZ BELASIZ BİTİRELİM

Neşe içinde geçen röportajda Çalık'ın 1922 yılında kurulması nedeniyle bu yıl 100'üncü yılını kutlayacak olan yeşil-beyazlı kulüp için ''Konyaspor'un 100'üncü yıl sezonu bizim için önemli bir sezon. Umarım kulüp adına, taraftar adına her şey güzel olur ama önce bu seneyi kazasız belasız bir bitirelim. Başarılarla son maçlarla kazanalım inşallah'' demesi dikkat çekti.