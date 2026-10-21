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Hatay'da mobilya fabrikasında yangın! Alevler kontrol altına alındı
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Hatay'da mobilya fabrikasında yangın! Alevler kontrol altına alındı

Hatay'ın Antakya ilçesinde bir mobilya fabrikasında yangın çıktı. Alevler, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

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