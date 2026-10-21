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Gazze'de zor şartlarda hayat mücadelesi: İsrail Gazze'de soykırıma devam ediyor
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Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Gazze'de zor şartlarda hayat mücadelesi: İsrail Gazze'de soykırıma devam ediyor

Katil İsrail ordusu Gazze'de saldırılarını sürdürüyor. Çocuklar dahil masum siviller her gün katledilirken yasa dışı abluka da devam ediyor.

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