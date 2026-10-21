Donör çetesi nasıl çalışıyordu? Kıbrıs'ta hücre bağışladıkları belirlendi

İstanbul merkezli 14 ilde yürütülen yasa dışı donör ve organ ticareti soruşturmasında gözaltı sayısı 44'e yükseldi. A Haber İstihbarat Şefi Ramazan Almaçayır'ın aktardığı bilgilere göre şüphelilerin, kadınları saç ve göz rengine göre kataloglayarak yurt dışındaki ailelere donör seçimi yaptırdığı ve farklı genetik özellikler vaat ederek dolandırıcılık yaptığı iddia edildi. Soruşturmada yaklaşık 2 milyon euroluk haksız kazanç iddiası da inceleniyor.