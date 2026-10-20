Yunanistan küçük adayı 5 milyon dolara satışa çıkardı: Satış hukuka uygun mu?

Yunanistan'ın On İki Ada bölgesinde yer alan ve Türkiye'nin Ege kıyılarına oldukça yakın bir konumda bulunan 219 bin metrekarelik Strongylo (Yuvarlak) Adası, 5 milyon dolarlık bedelle satışa çıkarıldı. Hollywood yıldızı Johnny Depp'in geçmişte satın aldığı ancak bürokratik engeller nedeniyle elden çıkarmak istediği adanın satışı, tapu geçmişi ve Yunanistan'ın Türklere mülk satışındaki çifte standardını bir kez daha gündeme getirdi. Ege'deki adanın satışının hukuki boyutunu ve perde arkasını A Haber muhabiri İlhan Tahsin, sunucu Cansın Helvacı ve Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem canlı yayında değerlendirdi.