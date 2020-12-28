Ağzında kramponla sahaya girdi! Maç durdu

Sahaya giren köpek maçın bölünmesine neden oldu. Görüntüler, Bolivya'da The Strongest ve Nacional arasındaki maç sırasında kayda geçti. Ağzındaki kramponla sahaya atlayan köpek, saha içerisinde koşturarak maçın kısa süreliğine bölünmesine neden oldu.

Sahaya giren köpek maçın bölünmesine neden oldu. Görüntüler, Bolivya'da The Strongest ve Nacional arasındaki maç sırasında kayda geçti. Ağzındaki kramponla sahaya atlayan köpek, saha içerisinde koşturarak maçın kısa süreliğine bölünmesine neden oldu.

Birinci lig maçında yaşanan olayda futbolcular ve hakem köpeği yakalamak epey uğraş verdi. 3 dakikalık koşuşturmanın ardından ev sahibi takımın oyuncu köpeği yaklayarak saha dışına çıkardı. Maç kaldığı yerden devam etti.