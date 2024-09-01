Adanaspor'un acı günü! Teknik direktör Sol Bamba hayatını kaybetti

Trabzonspor'un eski futbolcusu ve Adanaspor Teknik Direktörü Sol Bamba'dan acı haber geldi. 39 yaşındaki teknik direktör Bamba hayatını kaybetti. Acı kayıp sonrası Adanaspor'dan açıklama geldi. Kulüp açıklamasında "Dün oynanan Manisa Futbol Kulübü müsabakası öncesi rahatsızlanan Teknik Direktörümüz Souleymane Bamba Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hastanesine kaldırılmış ve burada verdiği yaşam savaşını malesef kaybetmiştir. Başta ailesi olmak üzere camiamızın başı sağolsun.." ifadelerine yer verildi.

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