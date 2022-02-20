Adana Demirspor’dan Gaziantep’te farklı tarife!

Adana Demirspor, Süper Lig'in 26. haftasında iki penaltı kaçırdığı maçta deplasmanda Gaziantep FK'yı 3-0 mağlup etti. Erol Bulut'un takımı Gaziantep FK, bu sezon evinde ilk kez 3 gol yedi ve ilk kez mağlubiyet gördü.