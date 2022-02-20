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Adana Demirspor'dan Gaziantep'te farklı tarife!

DHA
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Giriş: 20.02.2022 19:51
Adana Demirspor, Süper Lig'in 26. haftasında iki penaltı kaçırdığı maçta deplasmanda Gaziantep FK'yı 3-0 mağlup etti. Erol Bulut'un takımı Gaziantep FK, bu sezon evinde ilk kez 3 gol yedi ve ilk kez mağlubiyet gördü.
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