20 Şubat 2022, Pazar
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Adana Demirspor'dan Gaziantep'te farklı tarife!
Adana Demirspor, Süper Lig'in 26. haftasında iki penaltı kaçırdığı maçta deplasmanda Gaziantep FK'yı 3-0 mağlup etti. Erol Bulut'un takımı Gaziantep FK, bu sezon evinde ilk kez 3 gol yedi ve ilk kez mağlubiyet gördü.