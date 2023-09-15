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Adana Demirspor transferi resmen duyurdu! Mario Balotelli geri döndü

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Giriş: 15.09.2023 18:22
Adana Demirspor, eski oyuncusu Mario Balotelli ile 1+1 yıllığına anlaşmaya varıldığını açıkladı.
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