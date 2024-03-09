09 Mart 2024, Cumartesi
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Aboubakar’dan videolu mesaj alan minik Emir’in büyük heyecanı
Düzce'de günlük hayatta giydiği tişörtüne Beşiktaşlı futbolcu Vincent Aboubakar'ın adını kendi el yazısı ile yazarak cuma namazına giden Muhammed Emir Sönmez'e (9) Aboubakar videolu mesaj yolladı. Yıldız futbolcu mesajında Muhammed Emir'e selam gönderip, onu sevdiğini söyledi. Minik taraftar, Aboubakar'ın kendisine gönderdiği videoyu cep telefonuna sarılarak büyük bir heyecanla izledi. Heyecandan konuşamadığını ifade eden Sönmez, görüntüleri ilk başta montaj sandığını söyledi.