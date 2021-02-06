Abdurrahim Albayrak'tan Ali Koç ile ilgili flaş sözler: Kaybettiği zaman...

Son dakika spor haberleri... Galatasaray Spor Kulübü 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak, Fenerbahçe derbisi sonrası flaş açıklamalarda bulundu. Camia olarak güzel günler göreceklerini dile getiren Albayrak, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile aralarında geçen olayın sorulması üzerine, "Maç kaybettiği zaman stresli oluyor, bunları doğal karşılamak lazım" ifadelerini kullandı. İşte o sözler...