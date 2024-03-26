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A Milli Takım'ın Euro 2024'teki son rakibi belli oldu!
EURO 2024 play-off final C yolu karşılaşmasında Yunanistan'ı mağlup eden Gürcistan, Türkiye A Milli Takımımızın F Grubu'ndaki 3. rakibi oldu.
Normal süresi 0-0 eşitlikle sonuçlanan müsabakanın uzatma dakikalarında da gol sesi çıkmadı. Penaltı atışlarıyla devam eden müsabakayı Gürcistan 3-2 kazandı.
14 Haziran-14 Temmuz tarihlerinde Almanya'da düzenlenecek olan şampiyonayada daha önce Almanya'nın Hamburg kentinde çekilen kurada F Grubu'nda rakibimiz olan Portekiz ve Çekya'nın ardından son rakibimiz Gürcistan oldu.
EURO 2024 AVRUPA ŞAMPİYONASI GRUPLARI ŞU ŞEKİLDE
A Grubu: Almanya, İskoçya, Macaristan, İsviçre
B Grubu: İspanya, Hırvatistan, İtalya, Arnavutluk
C Grubu: Slovenya, Danimarka, Sırbistan, İngiltere
D Grubu: A yolu play-off galibi , Hollanda, Avusturya, Fransa
E Grubu: Belçika, Slovakya, Romanya, B yolu play-off galibi
F Grubu: Türkiye, Portekiz, Çekya, Gürcistan