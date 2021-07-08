A Milli Takım teknik direktörü Şenol Güneş'ten dikkat çeken sözler! EURO 2020'de Milli Takım ne yaşadı?

Şenol Güneş, EURO 2020'de hayal kırıklığı yaratan A Milli Takım'da yaşananları basın mensuplarıyla paylaştı. Güneş, büyük umutlarla gidilen ve hatta tarihin en iyi kadrosuna sahip olan Milli Takım'ın neden hüsran yaşadığını önemli bilgileri vererek anlattı. Güneş açıklamalarında alınan sonuçlara ilişkin "Ezildik" ifadesini kullandı. İşte tecrübeli hocanın Milli Takım'a dair herkesin merak ettiği o sözleri...