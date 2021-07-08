08 Temmuz 2021, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Spor Videoları A Milli Takım teknik direktörü Şenol Güneş'ten dikkat çeken sözler! EURO 2020'de Milli Takım ne yaşadı?

A Milli Takım teknik direktörü Şenol Güneş'ten dikkat çeken sözler! EURO 2020'de Milli Takım ne yaşadı?

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 08.07.2021 14:50
Şenol Güneş, EURO 2020'de hayal kırıklığı yaratan A Milli Takım'da yaşananları basın mensuplarıyla paylaştı. Güneş, büyük umutlarla gidilen ve hatta tarihin en iyi kadrosuna sahip olan Milli Takım'ın neden hüsran yaşadığını önemli bilgileri vererek anlattı. Güneş açıklamalarında alınan sonuçlara ilişkin "Ezildik" ifadesini kullandı. İşte tecrübeli hocanın Milli Takım'a dair herkesin merak ettiği o sözleri...
Şenol Güneş'ten dikkat çeken sözler!
Şenol Güneş'ten dikkat çeken sözler!
Babacar kalp spazmı geçirdi
Babacar kalp spazmı geçirdi
Drift yarışları nefes kesti!
Drift yarışları nefes kesti!
EURO 2020'de 2. finalist kim olacak?
EURO 2020'de 2. finalist kim olacak?
EURO 2020'de İtalya finalde
EURO 2020'de İtalya finalde
Beşiktaş 4 futbolcuyla imza attırdı
Beşiktaş 4 futbolcuyla imza attırdı
Arda Turan'ın imza sonrası ilk sözler: Buranın evladıyım...
Arda Turan'ın imza sonrası ilk sözler: Buranın evladıyım...
Filistin'den Barcelona'ya sert tepki
Filistin'den Barcelona'ya sert tepki
Fransa Milli Takımı'nda ırkçılık skandalı
Fransa Milli Takımı'nda ırkçılık skandalı
Fenerbahçe'nin ilk bombası Fabio Martins!
Fenerbahçe'nin ilk bombası Fabio Martins!
Fenerbahçe ve Beşiktaş'tan Bruma savaşı
Fenerbahçe ve Beşiktaş'tan Bruma savaşı
Dembele ve Griezmann'dan utandıran sözler
Dembele ve Griezmann'dan utandıran sözler
Daha Fazla Video Göster