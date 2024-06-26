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A Milli Takım Çekya karşısında kader maçına çıkıyor! Muhtemel 11'ler belli oldu | Arda Güler oynayacak mı?

ahaber.com.tr
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Giriş: 26.06.2024 13:54
A Milli Futbol Takımı, Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen UEFA Avrupa Futbol Şampiyonası EURO 2024’te üçüncü maçını bugün Çekya ile oynayacak. Milliler, sahadan 1 puanla ayrılması halinde ikinci olarak son 16 turuna yükselecek. Teknik direktör Montella'nın ise sahaya süreceği 11 belli oldu.
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