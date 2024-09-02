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A Milli Futbol Takımı, Galler ve İzlanda maçları için toplandı!

A Milli Futbol Takımı, Galler ve İzlanda maçları için toplandı!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 02.09.2024 20:10
Güncelleme:02.09.2024 20:16
UEFA Uluslar B Ligi 4’üncü Grup’ta 6 Eylül’de deplasmanda Galler ve 9 Eylül’de İzmir’de İzlanda ile karşı karşıya gelecek A Milli Futbol Takımı, karşılaşmalar öncesinde TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde toplandı. Teknik direktör Vincenzo Montella yönetiminde ilk 15 dakikası basına açık olarak gerçekleştirilen antrenmanda dün lig maçında forma giyen oyuncular günü rejenerasyon hareketleriyle tamamladı. Diğer oyuncular ise ısınma hareketleriyle başladıkları antrenmanı pas ve şut çalışmasıyla sürdürdü. Antrenmanın basına kapalı bölümünde taktik çalışması yapıldı.
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