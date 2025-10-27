A Haber’de TFF’ye çağrı: Bütün hakemler zan altında

27 Ekim 2025, Pazartesi

Giriş: 27.10.2025 14:21
TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, federasyonun Riva'daki tesislerinde basın toplantısı düzenledi. Hacıosmanoğlu, profesyonel liglerde görev alan 571 hakemden 371'inin bahis hesabının olduğunu, 152'sinin ise aktif şekilde bahis oynadığını açıkladı. A Spor yorumcusu Ahmet Akcan, A Haber'de değerlendirdi. Akcan, "Benim en çok önemsediğim konu: Bu 371 hakemin dışında kalan 200 hakem daha var. Onların adlarının en azından temize çıkması için en kısa zamanda Futbol Federasyonu bu işe bulaşmış olan hakemlerin bence listesini açıklaması lazım. Şu an bütün hakemler zan altında. Bu da Türk futbolunda gerçekten çok büyük bir skandal." dedi.
