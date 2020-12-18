2020 yılının en iyi golü

FIFA, 2020 yılının en iyilerini belirledi. 2020 yılına damga vuran gollerin belirlendiği organizasyonda Puskas ödülünün sahibi Tottenham'ın Güney Koreli yıldızı Heung-Min Son oldu. İşte o gol...

FIFA, 2020 yılının en iyilerini belirledi. 2020 yılına damga vuran gollerin belirlendiği organizasyonda Puskas ödülünün sahibi Tottenham'ın Güney Koreli yıldızı Heung-Min Son oldu. İşte o gol...