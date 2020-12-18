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2020 yılının en iyi golü
FIFA, 2020 yılının en iyilerini belirledi. 2020 yılına damga vuran gollerin belirlendiği organizasyonda Puskas ödülünün sahibi Tottenham'ın Güney Koreli yıldızı Heung-Min Son oldu. İşte o gol...
FIFA, 2020 yılının en iyilerini belirledi. 2020 yılına damga vuran gollerin belirlendiği organizasyonda Puskas ödülünün sahibi Tottenham'ın Güney Koreli yıldızı Heung-Min Son oldu. İşte o gol...