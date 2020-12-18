FIFA yılın futbolcusu ödülünü Robert Lewandowski aldı

FIFA yılın futbolcusunu seçti.. Cristiano Ronaldo, Lionel Messi ve Sergio Ramos gibi isimlerin favori gösterildiği yılın futbolcusu ödülü Bayern Münih'in Polonyalı golcüsü Robert Lewandowski'ye gitti.

FIFA yılın en iyileri ödülleri İsviçre'nin Zürih kentinde düzenlenen çevrim içi ödül töreniyle sahiplerini buldu.. Polonyalı santrafor Robert Lewandowski, Messi ve Ronaldo'yu geride bırakarak yılın futbolcusu ödülünü kazandı.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında düzenlenen törene, futbolcular internet üzerinden katılım gösterdi.

2019-2020 sezonunun en başarılı isimleri basın mensupları ve halkın katılımıyla yapılan oylama sonucu belirlendi.

Polonyalı santrafor, bu sene UEFA'nın ardından FIFA'nın da en iyi oyuncu ödülünü kazandı.