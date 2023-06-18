Satır Arası - CHP’de kim hangi koltuğu istiyor?

A Haber, Türkiye ve dünya gündeminin nabzını tutmayı sürdürüyor. 17 Haziran 2023 Cumartesi günkü yayınlanan Satır Arası programında yeni gelişmeler detaylıca masaya yatırdı. Satır Arası'nda Erdoğan’ın “11 il planı” ne? İmamoğlu neden “Bayram öncesi”ni işaret etti? “Dümen” İmamoğlu’na geçer mi? Kuşoğlu’na Kılıçdaroğlu mu “Konuş” dedi? Parçalı CHP bundan sonra ne yapacak? CHP’de kim, hangi koltuğu istiyor?" sorularına yanıt arandı. Programın tamamını ahaber.com.tr’den izleyebilirsiniz….