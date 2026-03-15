Dünyaya tarihi sevdiren hoca vefat etti! İlber Ortaylı ömrünü tarihe adadı | PORTRE

Türk tarihçiliği büyük bir değerini kaybetti. İlber Ortaylı 79 yaşında İstanbul’da hayatını kaybetti. Ömrünü ilme ve tarihe adayan Ortaylı, ardında onlarca eser ve binlerce öğrenci bıraktı. Kırım Tatarı bir ailenin çocuğu olarak başlayan hayat yolculuğu, onu dünyanın en saygın tarihçileri arasına taşıdı. Akademik çalışmaları, kitapları ve yetiştirdiği öğrencilerle Türk tarihçiliğine damga vuran İlber Ortaylı’nın vefatı büyük üzüntü yarattı. İşte usta tarihçinin hayat hikayesi...