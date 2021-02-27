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Osmaniye’nin gurur şehit Halil İbrahim Akkaya! Şehit babanın tek isteği oldu - 27.02.2021

ahaber.com.tr
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Giriş: 27.02.2021 15:21
Güncelleme:27.02.2021 15:21
Tam bir yıl önceydi. İdlib'deki hain saldırıda şehit olan kahramanlardan biriydi piyade uzman çavuş Halil İbrahim Akkaya. Şehit haberiyle dağlandı Osmaniye. Törende Savunma Bakanı Hulusi Akar ile saf tutan şehit babası, oğlunun yarım kalan görevi için askere gitme sözü istedi.

Osmaniye'de yas var. On binler, şehit evladı İbrahim için döküldü sokaklara. Hep bir ağızdan yükseldi: "Şehitler ölmez vatan bölünmez." 23 yaşındaydı piyade uzman çavuş Halil İbrahim Akkaya. Bölücü eller vatanına uzanmasın diye koştu cepheye. Şehadet haberi dağladı yürekleri.

Ali Akkaya şehit babasıydı artık. gururla karşıladı evladını. Milli Savunma Bakanına'na sarıldı ve bir söz istedi. Oğlunun yarım kalmış bir görevi vardı. Kardeşi, gururla taşıdı üniformasını. Gözyaşını sildi. Binlerce Osmaniyeli tekbirlerle uğurladı, kahramanı piyade uzman onbaşı Halil İbrahim Akkaya'yı ebediyete.

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