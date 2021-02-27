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Bahar Kalkanı Harekatı'nın 1. yılı! İdlib’de dünden bugüne neler yaşandı?

ahaber.com.tr
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Giriş: 27.02.2021 09:31
Güncelleme:27.02.2021 09:36
Türk Silahlı Kuvvetleri bundan tam bir yıl önce, Suriye'nin İdlib bölgesinde terör örgütü PKK/YPG’ye yönelik Bahar Kalkanı Harekatı başlatmıştı. Harekatla birlikte bölgede siviller için yeni bir güven ortamı sağlandı. Masum siviller bombardımandan kurtarıldı, güvenli bölge sağlandı. Önce Neyrab ardından Serakib geri alındı. 370 meskun mahal ve 3394 kilometrekarelik alan kontrol altına alındı. Peki aradan geçen bir yıl içinde neler değişti? İdlib'e neden harekat düzenlendi? Detayları A Haber muhabiri Halil İbrahim Uğur Cilvegözü Sınır Kapısı’nda aktardı.

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