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Bahar Kalkanı Harekatı’nın 1. yılı! Peki harekatın sebebi neydi? Uzman isim A Haber’de değerlendirdi

1 yıl önce bugün 'e yapıldı. Masum siviller bombardımandan kurtarıldı, güvenli bölge sağlandı. 370 meskun mahal ve 3394 kilometrekarelik alan kontrol altına alındı. Peki harekat sonrası bölgede neler değişti? 'nin İdlib bölgesinde dünden bugüne neler yaşandı? muhabiri ’un konuğu olan Öğretim Üyesi Doç. Dr. değerlendirdi.

ÖZEL HABER ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 27.02.2021 Güncelleme Tarihi: 27.02.2021
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Hatay Mustafa Kemal Üniversite Öğretim Üyesi Doç. Dr. Abdullah Aydın açıklamaları:

"Harekatın ne kadar önemli olduğunu geçen 1 yıl içerisinde daha iyi anladık. Sınırın sıfır noktasında biz hala kamyon ve TIR'larımızı görüyoruz. Hala bu bölgelere yardım ediyoruz.

2019 yılının ekim ayında başlatan süreçte rejimin İdlib'de yaşayan insanlara karşı sergilediği sert tutumun farkında olan Türkiye bütün uluslararası yolları deneyerek bu insanı dramın ortadan kalkması için çaba gösterdi.

İdlib çevresi ile M-4 ve M-5 kara yolu çok önemliydi. Burada milyonlarca insan sıkışmış durumda Bu insanlar 3 defa göç edip ülke içerisinde farklı bölgelerde buraya doğru akın etmişti.

Bu insanlar Türkiye'ye güvendi ve Türkiye'nin güvenli bölge haline getirdiği alanlara gelmeye çalıştılar.

Suriye'de iç savaş sürecinde mücadelesini insanı hassasiyet üzerinden veren Türkiye artık bu işe başka aktörlerinde dahil olması bu noktada deveye girdi.

Bunu sadece bir askeri durum olarak değerlendiremeyiz. Burada AB'ye verilen mesajlar çok değerliydi."

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