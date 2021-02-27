Bahar Kalkanı Harekatı’nın 1. yılı! Peki harekatın sebebi neydi? Uzman isim A Haber’de değerlendirdi

Hatay Mustafa Kemal Üniversite Öğretim Üyesi Doç. Dr. Abdullah Aydın açıklamaları:

"Harekatın ne kadar önemli olduğunu geçen 1 yıl içerisinde daha iyi anladık. Sınırın sıfır noktasında biz hala kamyon ve TIR'larımızı görüyoruz. Hala bu bölgelere yardım ediyoruz.