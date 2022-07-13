13 Temmuz 2022, Çarşamba
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Memleket Meselesi | Joe Biden'ın oğlu Hunter Biden'ın skandal telefon verileri
A Haber’de 12 Temmuz 2022 Salı akşamı yayınlanan Memleket Meselesi programında; ABD Başkanı Joe Biden'ın oğlu Hunter Biden'ın olduğu öne sürülen skandal telefon verileri ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun İstanbul’daki sel felaketini tatilden takip etmesi ve sonrasında yaşananlar gelişmeler ele alındı.