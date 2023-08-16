Memleket Meselesi - İmamoğlu neden İstanbul’a mühürlendi?

A Haber’de yayınlanan Memleket Meselesi’nin 15 Ağustos 2023 tarihli yayınında Türkiye’deki son gelişmeler ele alındı. Programda; “İmamoğlu neden net konuşmadı? Kılıçdaroğlu CHP’de rakipsiz mi? İmamoğlu neden İstanbul’a mühürlendi? İYİ Parti hangi yoldan gidecek? CHP ittifak olmadan kazanabilir mi?” sorularına yanıt arandı.