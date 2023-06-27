Melih Altınok ile Sebep Sonuç - Türk-Yunan ilişkilerini ne bekliyor?

A Haber’de yayınlanan Melih Altınok ile Sebep Sonuç programında; “Prigojin’i nasıl bir akıbet bekliyor? Prigojin, Putin’i nasıl ikna etti? Putin hangi planı devreye soktu? Putin kime ne mesaj verdi? Türk-Yunan ilişkilerini ne bekliyor? sorularına yanıt arandı. İşte programın tamamı….