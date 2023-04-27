Melih Altınok ile Sebep Sonuç | Seçim için adayların ve ittifakların hamleleri ne olacak?

Melih Altınok ile Sebep Sonuç’ta 14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimi sürecinde yaşananlar ele alındı. Programda “Seçime 17 gün kala adayların ve ittifakların hamleleri ne olacak?” sorusuna yanıt arandı. İşte 26 Nisan 2023 Çarşamba günü yayınlanan programın tamamı…