Melih Altınok ile Sebep Sonuç - Murat Kurum A Haber'de

A Haber ekranlarının sevilen programı Melih Altınok ile Sebep Sonuç programına konuk olan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Kurumn "Yarısı Bizden" kampanyasının detaylarını açıklarken vatandaşların merak ettiği 20 soruya da görsellerle birlikte yanıt verdi. İşte detaylar...