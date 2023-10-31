12 Mayıs 2024, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Melih Altınok ile Sebep Sonuç Videoları Melih Altınok ile Sebep Sonuç - Hedef Gazze’yi haritadan silmek mi?

Melih Altınok ile Sebep Sonuç - Hedef Gazze’yi haritadan silmek mi?

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 31.10.2023 02:47
Güncelleme:31.10.2023 02:47
A Haber’de Melih Altınok ile Sebep Sonuç programının 30 Ekim Çarşamba günü yayınlanan bölümünde; “Hedef Gazze’yi haritadan silmek mi? ‘Büyük İsrail Projesi’ ne hedefliyor? Netanyahu’nun kehanet açıklaması neyi işaret ediyor? Netanyahu’nun amacı ‘dinler savaşı’ mı? İsrail’in amacı tüm Ortadoğu’yu işgal mi? İsrail’in kara saldırısı hangi aşamada?” sorularına yanıt arandı. İşte programın tamamı…
Refah’a saldırının sonucu ne olacak?
Refah'a saldırının sonucu ne olacak?
Ateşkes olacak mı?
Ateşkes olacak mı?
1 Mayıs- Taksim tartışmasında kim ne diyor?
1 Mayıs- Taksim tartışmasında kim ne diyor?
İhmal ölümlerini kim görmezden geliyor?
İhmal ölümlerini kim görmezden geliyor?
Fahiş fiyatlara karşı yeni hamleler neler?
Fahiş fiyatlara karşı yeni hamleler neler?
Irak ziyaretinin şifreleri neler?
Irak ziyaretinin şifreleri neler?
Hamas’a kim neden terörist diyor?
Hamas’a kim neden terörist diyor?
Küresel ekonomi İran- İsrail savaşından nasıl etkilenir?
Küresel ekonomi İran- İsrail savaşından nasıl etkilenir?
İran intikam yeminini tutar mı, bozar mı?
İran intikam yeminini tutar mı, bozar mı?
İsrail ile ticaret tartışmasının aslı ne?
İsrail ile ticaret tartışmasının aslı ne?
Başkan Erdoğan partide nasıl bir değişim yapacak?
Başkan Erdoğan partide nasıl bir değişim yapacak?
31 Mart’ta seçmenin tercihi ne olacak?
31 Mart’ta seçmenin tercihi ne olacak?
Daha Fazla Video Göster