12 Mayıs 2024, Pazar
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Safir
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
-
Atv Eski Diziler
- Başım Belada
- Bir Küçük Gün Işığı
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Yalnız Kurt
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
Melih Altınok ile Sebep Sonuç - Hedef Gazze’yi haritadan silmek mi?
A Haber’de Melih Altınok ile Sebep Sonuç programının 30 Ekim Çarşamba günü yayınlanan bölümünde; “Hedef Gazze’yi haritadan silmek mi? ‘Büyük İsrail Projesi’ ne hedefliyor? Netanyahu’nun kehanet açıklaması neyi işaret ediyor? Netanyahu’nun amacı ‘dinler savaşı’ mı? İsrail’in amacı tüm Ortadoğu’yu işgal mi? İsrail’in kara saldırısı hangi aşamada?” sorularına yanıt arandı. İşte programın tamamı…