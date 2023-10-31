Melih Altınok ile Sebep Sonuç - Hedef Gazze’yi haritadan silmek mi?

A Haber’de Melih Altınok ile Sebep Sonuç programının 30 Ekim Çarşamba günü yayınlanan bölümünde; “Hedef Gazze’yi haritadan silmek mi? ‘Büyük İsrail Projesi’ ne hedefliyor? Netanyahu’nun kehanet açıklaması neyi işaret ediyor? Netanyahu’nun amacı ‘dinler savaşı’ mı? İsrail’in amacı tüm Ortadoğu’yu işgal mi? İsrail’in kara saldırısı hangi aşamada?” sorularına yanıt arandı. İşte programın tamamı…