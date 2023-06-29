15 Nisan 2024, Pazartesi
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Melih Altınok ile Sebep Sonuç - Bayram mı tatile kaçış mı?
A Haber’de yayınlanan Melih Altınok ile Sebep Sonuç programında; “Bayram mı, tatile kaçış mı? “Bayram göçü” yanlış mı anlaşıldı? Kim ne diyor, hangi konular neden eleştirilerin odağında? Sergi neden eleştirilerin odağında, kim nasıl yaklaşıyor? sorularına yanıt arandı. İşte programın tamamı…