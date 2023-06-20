Melih Altınok ile Sebep Sonuç - Araba fiyatları düşer mi?

A Haber’de yayınlanan Melih Altınok ile Sebep Sonuç programında; “Araba fiyatları düşer mi?” 14-28 Mayıs seçimlerinin muhalefet medyasının tutumu mu kaybettirdi? Yunanistan katliama göz mü yumdu, facia önlenebilir miydi?” Kulislerde konuşulan rakamlardan asgari ücret hangisi olacak? sorularına yanıt arandı. İşte programın tamamı…