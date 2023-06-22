Melih Altınok ile Sebep Sonuç - Altın mı, borsa mı, ev mi, araba mı?

A Haber’de yayınlanan Melih Altınok ile Sebep Sonuç programında; “Yeni maaş tablosunda kim, ne kadar alacak? Kira ve konut fiyatı ne olacak? Satılık-Kiralık-Boş konutlarda soru nerede, çözüm ne? Altın mı, borsa mı, ev mi, araba mı? sorularına yanıt arandı. İşte programın tamamı…