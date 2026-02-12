CANLI YAYIN
Programlar Özel Video Gündem Yaşam Dünya Spor Ekonomi Kültür Sanat Teknoloji Televizyon Otomobil
Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi

CHP'nin Meclis'teki provokasyonu nasıl engellendi?

A Haber’de yayınlanan Melih Altınok ile Sebep Sonuç programında 11 Şubat 2026 tarihli yayınında gündemde yer alan gelişmeler ele alındı. Programda, "Meclis'te saniye saniye ne yaşandı?, CHP kürsüyü işgal etti, Vekillerin "bakan" kavgası, CHP neden "yemin ettirmeyiz?" dedi, 30 saniyelik yemin nasıl krize dönüştü?, CHP'nin provokasyonu nasıl engellendi?, Akın Gürlek ve Mustafa Çiftçi'ye etten duvar, Adalet ve İçişleri'nde değişimin anlamı ne?, Netanyahu 7. kez Trump ile görüştü, Trump-Netanyahu "İran planı" mı yaptı?" başlıkları ele alındı.

Sırada Video

Sonraki videoyu oynat
Netanyahu Trump'a "İran'ı yıkalım" mı diyecek?
Netanyahu Trump'a "İran'ı yıkalım" mı diyecek?

Diğer Videolar

Netanyahu Trump'a "İran'ı yıkalım" mı diyecek?
Netanyahu Trump'a "İran'ı yıkalım" mı diyecek? 10.02.2026
Erdoğan: İran'a müdahale bölge için risk
Erdoğan: İran'a müdahale bölge için risk 05.02.2026
ABD siyasetini "MOSSAD" mı esir aldı?
ABD siyasetini "MOSSAD" mı esir aldı? 03.02.2026
Trump Hamaney'i esir mi alacak?
Trump Hamaney'i esir mi alacak? 29.01.2026
İran alarmda: ABD ne zaman vuracak?
İran alarmda: ABD ne zaman vuracak? 27.01.2026
YPG'nin kullanım süresi nasıl doldu?
YPG'nin kullanım süresi nasıl doldu? 22.01.2026
YPG 18 ocak mutabakatına uyacak mı?
YPG 18 ocak mutabakatına uyacak mı? 20.01.2026
Trump İran için sayacı başlattı mı?
Trump İran için sayacı başlattı mı? 15.01.2026
İran'ı bekleyen senaryo ne?
İran'ı bekleyen senaryo ne? 13.01.2026
SDG'ye kapsamlı harekatın provası mı?
SDG'ye kapsamlı harekatın provası mı? 08.01.2026
Güney Amerika yeni "Ortadoğu" mu?
Güney Amerika yeni "Ortadoğu" mu? 06.01.2026
2025 nasıl geçti, 2026'da ne olacak?
2025 nasıl geçti, 2026'da ne olacak? 01.01.2026
DEAŞ hücreleri ne planlıyordu?
DEAŞ hücreleri ne planlıyordu? 30.12.2025
Libya Genelkurmay Başkanı nasıl öldü?
Libya Genelkurmay Başkanı nasıl öldü? 25.12.2025
Emekliler ne kadar zam alacak?
Emekliler ne kadar zam alacak? 23.12.2025
Avustralya'daki terör saldırısı MOSSAD işi mi?
Avustralya'daki terör saldırısı MOSSAD işi mi? 16.12.2025
İsrail Ortadoğu'da yeni savaş peşinde
İsrail Ortadoğu'da yeni savaş peşinde 11.12.2025
Bahis soruşturması: İfadede kim ne söyledi
Bahis soruşturması: İfadede kim ne söyledi 09.12.2025
Erdoğan: Hadsiz açıklamalar kabul edilemez
Erdoğan: Hadsiz açıklamalar kabul edilemez 04.12.2025
CHP-DEM hattında "Cellat" polemiği
CHP-DEM hattında "Cellat" polemiği 02.12.2025
Ara tatil kalkıyor mu? Bakan Tekin anlattı
Ara tatil kalkıyor mu? Bakan Tekin anlattı 27.11.2025
ABD'nin barış planını Putin mi yazdı?
ABD'nin barış planını Putin mi yazdı? 25.11.2025
ABD'den 28 maddelik "Barış Planı" iddiası
ABD'den 28 maddelik "Barış Planı" iddiası 20.11.2025
ABD'deki sapkın siyasetçiler kim?
ABD'deki sapkın siyasetçiler kim? 18.11.2025