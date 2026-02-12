CHP'nin Meclis'teki provokasyonu nasıl engellendi?

A Haber’de yayınlanan Melih Altınok ile Sebep Sonuç programında 11 Şubat 2026 tarihli yayınında gündemde yer alan gelişmeler ele alındı. Programda, "Meclis'te saniye saniye ne yaşandı?, CHP kürsüyü işgal etti, Vekillerin "bakan" kavgası, CHP neden "yemin ettirmeyiz?" dedi, 30 saniyelik yemin nasıl krize dönüştü?, CHP'nin provokasyonu nasıl engellendi?, Akın Gürlek ve Mustafa Çiftçi'ye etten duvar, Adalet ve İçişleri'nde değişimin anlamı ne?, Netanyahu 7. kez Trump ile görüştü, Trump-Netanyahu "İran planı" mı yaptı?" başlıkları ele alındı.