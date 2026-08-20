YENİ Parti neden kavgayla anılıyor?

A Haber ekranlarında 19 Ağustos 2026 tarihinde yayınlanan, Orhan Sali'nin moderatörlüğündeki Gündem Özel programında "Alparslan Kuytul kim, neden gözaltında?, Kuytul operasyonunun perde arkası, Denizolgun'un 10 yıl sonra mezarı açıldı, Kuriş dosyası: Denizolgun öldü mü, öldürüldü mü?, Arif Ahmet Denizolgun zehirlendi mi?, YENİ Parti milletvekiline bıçaklı saldırı, YENİ Parti neden kavgayla anılıyor?, Soykırımcı Netanyahu'yu Türkiye korkusu sardı, Eski İsrail Başbakanı Barak: Netanyahu saçmalıyor" başlıkları ele alındı.