Terörsüz Türkiye yasası 467 oyla kabul edildi

A Haber ekranlarında 10 Temmuz 2026 Pazartesi tarihinde yayınlanan, Orhan Sali'nin moderatörlüğündeki Gündem Özel programında "Gazi mecliste tarihi adım, Çerçeve yasa muhalefeti böldü mü?, Meclis Genel Kurulunda neler oluyor?, Yeni Parti'de kim "evet" kim "hayır" dedi?, İmamoğlu-Özel geriliminin mesajı mı?, Terörsüz Türkiye'den kim neden rahatsız?, Terörsüz Türkiye yasası 467 oyla kabul edildi, Türkiye 10 yılda ateş çemberini parçaladı, Kurtulmuş: Yeni dönemi hep birlikte inşa edeceğiz, Terör koridorundan jeopolitik devrime" başlıkları ele alındı.