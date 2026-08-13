Mekke Paktı kimleri caydıracak?
A Haber ekranlarında 12 Temmuz 2026 tarihinde yayınlanan, Orhan Sali'nin moderatörlüğündeki Gündem Özel programında"Katil Netanyahu'dan Golan provokasyonu, İsrail'in gözünü yine işgal bürüdü, Netanyahu'dan 3 ülkeyi işgal planı, Mekke Paktı kimleri caydıracak?, Terörün tasfiyesi huzura alan açıyor, Yeni CHP'de kriz: İmamoğlu-Özel ayrışması, Suriye'de tarihi karar: Beşar Esad'a idam, Rusya idama çarptırılan Esad'ı teslim edecek mi?, Putin'den Avrupa'ya misilleme mesajı: Vururuz" başlıkları ele alındı.