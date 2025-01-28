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Oteldeki ihmallere kim neden göz yumdu?

Oteldeki ihmallere kim neden göz yumdu?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 28.01.2025 13:25
A Haber’de 26 Ocak Pazar günü yayınlanan Canan Barlas ile Gündem’de "Yangın önlemi yerine tünel yapılmış, Yangın faciasında yeni ayrıntılar neler?, Oteldeki ihmallere kim, neden göz yumdu?, Otel yangını faciasından ders alınır mı?, Otel faciasının sorumluları kim?, Şam'da şuan neler oluyor?, Kalın Şam'da Şara ile bir araya geldi, Trump'tan Gazze için sürgün planı, Trump ve Putin anlaşabilir mi?, Narin davasında gerekçeli karar ne diyor?" başlıkları ele alındı.
Oteldeki ihmallere kim neden göz yumdu?
Oteldeki ihmallere kim neden göz yumdu?
Oteldeki ihmallere kim neden göz yumdu?
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