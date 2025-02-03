03 Şubat 2025, Pazartesi

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Netanyahu Trump’tan destek görecek mi?

Netanyahu Trump'tan destek görecek mi?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 03.02.2025 00:35
A Haber’de 2 Şubat Pazar günü yayınlanan Canan Barlas ile Gündem’de "Netanyahu: Haritayı yeniden şekillendireceğiz, Trump ABD'de gölgesi Orta Doğu'da, Suriye'de PKK/YPG'ye yeni ABD desteği, Netanyahu Trump'tan destek görecek mi?, Trump Orta Doğu için ne diyecek?, Trump ticaret savaşıyla ne amaçlıyor?, 3 ülkeden ABD'ye vergi misillemesi mi?, İsrail Suriye işgalini genişletiyor mu?, Orta Doğu haritası yeniden mi çizilecek?, Trump "Filistin'aiz Gazze" mi istiyor?, Türk savunması nasıl yerlileşti?, Türkiye savunmada lider ülke hedefi" başlıkları ele alındı.
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