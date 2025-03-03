A Haber’de 02 Mart Pazar günü yayınlanan Canan Barlas ile Gündem’de programında "Kandil'in ilk adımı ne olacak? YGP çağrıya uymazsa ne olacak? PKK kendisini ne zaman feshedecek? PKK'nın fesih süreci başladı mı? Bahçeli ve Demirtaş ne konuştu?, Trump ve Zelenski neden kavga etti?, Ukrayna zirvesi fotoğrafındaki sır ne? Dünya manşetlerinde ne anlatılıyor? ve Yeni dünya düzeni kimlerle kuruluyor? başlıkları ele alındı.