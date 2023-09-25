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Canan Barlas ile Gündem – Türkiye dünya siyasetine nasıl yön veriyor?

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Giriş: 25.09.2023 00:44
A Haber’de 24 Eylül 2023 Pazar günü yayınlanan Canan Barlas ile Gündem’de, “Türkiye dünya siyasetine nasıl yön veriyor? Başkan Erdoğan’ın kıtalar arası yoğun diplomasi trafiğinin kodları neler? Elon Musk yeni Tesla fabrikasını Türkiye’de mi kuracak? Yapay zeka, robotlar, sonrası dijital kıyamet mi? sorularına yanıt arandı. İşte programın tamamı…
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