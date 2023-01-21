A Haber “Siyasi Hafıza” Belgeseli

A Haber’de 20 Ocak 2023 Cuma günü yayınlanan “Siyasi Hafıza” adlı belgesel ile Türkiye siyasi tarihine ışık tutuldu. Belgeselde Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşundan bugüne seçimler, hükümet krizleri, koalisyonlar ve iktidar için yapılan pazarlıklar tüm yönleriyle ortaya serildi.