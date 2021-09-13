13 Eylül 2021, Pazartesi
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A Haber 12 Eylül 1980 Belgeseli
A Haber, Türkiye tarihine kara bir leke olarak geçen 12 Eylül 1980 darbesini tüm derinliğiyle anlatan bir belgesele imza attı. 12 Eylül 2021 gecesi yayınlanan belgeselde, o tarihte yaşananlar adım adım anlatıldı. Peki, darbenin gelişi nasıl oldu? Sonrasında ortaya neler çıktı? Perde arkasında kimler vardı? İşte 12 Eylül 1980 darbesinin gerçek yüzü...