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“15 Temmuz İhanet ve Diriliş” belgeseli | A Haber

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Giriş: 17.07.2021 01:44
Güncelleme:17.07.2021 01:46
FETÖ’nün 2016 yılındaki kalleş darbe girişiminin üzerinden 5 yıl geçti. Peki, o karanlık gecede neler yaşandı? Başkan Erdoğan’ın talimatıyla Türkiye için kenetlenen bu aziz millet FETÖ’cü hainlere geçit vermedi ve karanlıklar aydınlığa ulaştı. A Haber, "15 Temmuz İhanet ve Diriliş” adında önemli bir belgesele imzasını atarak hafızaları tazeledi. İşte dakika dakika 15 Temmuz ihanet gecesini anlatan çarpıcı belgesel…
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“15 Temmuz İhanet ve Diriliş” belgeseli | A Haber
“15 Temmuz İhanet ve Diriliş” belgeseli | A Haber
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