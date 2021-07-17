“15 Temmuz İhanet ve Diriliş” belgeseli | A Haber

FETÖ’nün 2016 yılındaki kalleş darbe girişiminin üzerinden 5 yıl geçti. Peki, o karanlık gecede neler yaşandı? Başkan Erdoğan’ın talimatıyla Türkiye için kenetlenen bu aziz millet FETÖ’cü hainlere geçit vermedi ve karanlıklar aydınlığa ulaştı. A Haber, "15 Temmuz İhanet ve Diriliş” adında önemli bir belgesele imzasını atarak hafızaları tazeledi. İşte dakika dakika 15 Temmuz ihanet gecesini anlatan çarpıcı belgesel…

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